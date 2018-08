Do Legnicy przyjechał zraniony Górnik Zabrze, który w czwartek w słabym stylu pożegnał się z europejskimi pucharami. „Górnicy” wysoko, bo aż 1:4, przegrali ze słowackim AS Trencin i zakończyli krótką przygodę w eliminacjach do Ligi Europy.

Powodów do optymizmu zespół z Zabrza nie miał też po dwóch pierwszych meczach w lidze. Górnik najpierw zremisował z Koroną Kielce 1:1, a potem takim samym rezultatem zakończył pojedynek z Wisłą Płock. Z kolei Miedź pierwszy mecz z Pogonią Szczecin wygrała 1:0, a przed tygodniem poległa z Wisłą w Krakowie 1:2.

Beniaminek, mimo że gościł na własnym stadionie czwartą ekipę poprzedniego sezonu, od początku grał bez kompleksów. Miedź rzuciła się na rywala i po 27 minutach prowadziła 1:0. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Piątkowski. Napastnik sprytnie przejął podanie adresowane do innego gracza Miedzi, błyskawicznie odwrócił się w kierunku bramki zabrzan i precyzyjnym strzałem po ziemi pokonał Tomasza Loskę.