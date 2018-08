Tych słów słuchałem z niedowierzaniem, choć w sobotę na manifestacji przeciwko występowi byłego księdza antysemity stałem po tej samej co Marta Lempart stronie. Łączy nas niezgoda na promowanie nienawistnych poglądów, ale trudno mi pogodzić się z jej nieprawdziwą i niesprawiedliwą oceną prezydenta Wrocławia.

Dutkiewicz od lat jasno i wyraźnie publicznie potępia wszelkie przejawy rasizmu czy faszyzmu. Kilka lat temu, 11 listopada, gdy nacjonaliści chcieli zawładnąć wrocławskim Rynkiem, poszedł na czele zorganizowanego przez „Gazetę Wyborczą” kontrmarszu. Co roku patronuje Marszowi Wzajemnego Szacunku w rocznicę nocy kryształowej. Bronił Zygmunta Baumana przed atakiem kibolsko-narodowej bojówki podczas spotkania na Uniwersytecie Wrocławskim. Apelował o delegalizację ONR, składał do prokuratury doniesienia przeciwko organizatorom neofaszystowskich wieców, a we wrocławskich szkołach miasto zainicjowało programy propagujące tolerancję. To portrety z wizerunkiem Dutkiewicza były palone podczas marszów skrajnej prawicy, która uczyniła go w mieście swoim wrogiem numer jeden.