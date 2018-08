W latach 20. XX wieku Dolny Śląsk obiegła straszna informacja. Do tej pory jej pozostałości można usłyszeć, gdy pochodzi się między stoiskami Hali Targowej we Wrocławiu. Plotka głosi, że w latach 50. sprzedawano tutaj ludzkie mięso. W tej plotce jest nie tylko ziarno prawdy. – Owszem sprzedawano, tylko 30 lat wcześniej i była to kiełbasa – mówi Joanna Lamparska, dziennikarka i pisarka, która w swojej najnowszej książce "Ten dom ma tajemnicę" mierzy się z całą masą takich dolnośląskich historii, które działy się w miejscach i domach istniejących do dzisiaj.

Lamparska opowiada historię znalezionego na złomowisku brązu benińskiego, który odkupiono od „właścicielki” za równowartość małego fiata, pisze o zniewalającej Elsie Kruger, która podbijała męskie serca, spoglądając z okładek tabliczek czekolady i o tym, dlaczego wrocławskie mumie były smacznym kąskiem - i to dosłownie.