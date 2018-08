Ostatnie podwyżki płac, jakie związkowcy wynegocjowali w MPK, wprowadzono od 1 marca. Pracownicy otrzymali wówczas od 100 do nawet 400 zł. Kwota była uzależniona m.in. od stażu pracy. 200, 300 zł dodatkowo do pensji dostali kierujący ze stażem pracy powyżej 10 lat. W uzasadnionych przypadkach – nawet 400 zł. W jakich dokładnie, tego wówczas związki i zarząd MPK nie doprecyzowali. Poinformowali jedynie, że „dla potrzeb ustalenia wysokości podwyżki dokonana będzie ocena pracownika za okres od 1 maja 2017 r. do 28 lutego 2018 r.”.

Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej w RP i „Solidarność” na tej marcowej regulacji płac nie zamierzają poprzestać. Chcą wynegocjować kolejne podwyżki w 2019 r. Pismo w tej sprawie już trafiło do zarządu MPK.

Związkowcy argumentują: „Według naszej oceny rozpoczęcie wcześniejszego dialogu z pracodawcą pozwoli uniknąć ewentualnych napięć i konfliktów na tle płacowym. Umożliwi ponadto pracodawcy zapoznanie się z oczekiwaniami płacowymi strony związkowej przed tworzeniem planu finansowego na 2019 r.”.