We wrocławskiej Leśnicy spacerowiczów zdziwiła duża ilość wozów strażackich, policji i WOPR-u. Nad stawem pojawili się również nurkowie. Jak się okazało, służby dostały zgłoszenie o prawdopodobnym utonięciu.

Niestety, informacje te się potwierdziły. Nurkowie wyłowili z wody ciało 30-letniego mężczyzny, a lekarz stwierdził zgon. Zmarły prawdopodobnie chciał się schłodzić w upalny dzień, ale kąpiel zakończyła się dla niego tragicznie.

- To nie pierwszy raz w tym miejscu. Nie ma tu ratowników, bo to nielegalne kąpielisko. Alkohol plus upał i skoki na główkę z pomostu robią swoje niestety - komentuje jedna z osób, która obserwowała akcję służb.

Na razie nie znana jest przyczyna utonięcia 30-latka. Sprawę wyjaśnia policja.

Służby ratunkowe apelują o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonach rzek, stawów, basenów i kąpielisk. I przypominają, że woda to żywioł, który może stanowić olbrzymie zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. Wchodzenie do wody po alkoholu lub w miejscach, gdzie jest to zabronione może być przyczyną ewentualnej tragedii.