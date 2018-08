Marta Lempart z komitetem Wrocław dla Wszystkich będzie walczyć o prezydenturę. Komitet wystawi listy tylko do rady miejskiej.

– Chcemy dotrzeć do tych osób, które uważają, że ich głos się nie liczy i nikomu nie zależy, żeby je reprezentować – mówi liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Komitet tworzy Partia Razem, Kultura Równości, OSK, działacze KOD-u, członkinie Dolnośląskiego Kongresu Kobiet.

Wojciech Browarny z Partii Razem: – Od kilku kadencji Wrocławiem rządzi prawica i czujemy, ze to się może nie zmienić. Dlatego powołujemy komitet, żeby dać szansę wyborcom o poglądach centrolewicowych. Tworzymy obywatelski komitet, który zgadza się co do postulatów o charakterze społecznym i progresywnym. Chcemy się zająć problemami mieszkaniowymi. Wrocław musi wiedzieć, jakie ma zasoby mieszkań i musi zapewnić dach nad głową także niebogatym.

Browarny podkreślił, że Wrocław dla Wszystkich jest jedynym centrolewicowym komitetem we Wrocławiu, a Alina Szeptycka z Kultury Równości podkreślała: