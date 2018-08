Dwaj mężczyźni w niedzielę, 29 lipca, w Świętoszowie w ciągu dnia weszli na posesję pana Tomasza - byłego wojskowego. Próbowali ukraść jego dobytek. - Spenetrowali mi podwórko, kradnąc sprzęt typu wkrętarki i wiertarki - opowiada pan Tomasz.

Mężczyźni mieli pecha, bo właściciel skradzionych przedmiotów ich znalazł i nie tylko zatrzymał do przyjazdu policji, ale sam wymierzył im sprawiedliwość, publikując zdjęcia na Facebooku. Zdecydował się na to nauczony doświadczeniem. Wcześniej został oszukany przez sprzedawcę na portalu aukcyjnym. Zapłacił tam za kupiony przedmiot 3,5 tys. zł. Sprzedawca go nie wysłał, a policja umorzyła śledztwo. Dlatego teraz postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i sam odnalazł sprawców kradzieży.

- Na początku nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale postanowiłem użyć tak zwanej mądrej profilaktyki. Złapałem jednego, wziąłem go za twarz i zrobiłem zdjęcie. Po tym znalazłem drugiego mężczyznę i również zrobiłem mu zdjęcie - mówi pan Tomasz.