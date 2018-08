– We Wrocławiu ktoś w okrutny sposób zabija jeże – piszą inspektorzy wrocławskiej Ekostraży. Zwierzęta ktoś zrzuca z dużej wysokości z galeriowca przy ulicy Powstańców Śląskich. Jeże lądują na dachu położonego niżej budynku, w którym mieści się Bank PKO.

Pierwsze dwa martwe jeże zobaczył niemal dwa tygodnie temu jeden z wrocławian. Wtedy jeszcze nie zgłosił sprawy, ale gdy kilka dni temu zobaczył kolejne dwa martwe zwierzaki, zadzwonił na numer alarmowy Ekostraży i wysłał zdjęcia. A widok jest smutny. – To straszne, jeśli te zwierzęta były zrzucane żywe. Jeże w Polsce są objęte ochroną. Nie szkodzą ludziom, wręcz przeciwnie, są bardzo pożyteczne – mówi Barbara Włodarczyk z wrocławskiej Ekostraży, która już poinformowała prokuraturę.

– We wtorek nasz pełnomocnik, który pomaga nam pro bono, złożył zawiadomienie bezpośrednio do prokuratury w tej bulwersującej sprawie – informuje Ekostraż i prosi o pomoc w odnalezieniu sprawcy. – Może ktoś coś wie? Widział? – pytają inspektorzy. Dodają, że facebookowy post z informacją o tym, że ktoś we Wrocławiu zabija jeże, wzburzył wszystkich „zwierzolubów”. – Już dwie osoby zgłosiły się do inspektorów w sprawie wyznaczenia nagrody za wskazanie sprawcy – Małgosia, która wzięła od nas kiedyś pewnego psiego staruszka, oferuje 1000 zł, a pan Daniel dorzucił 100 zł – piszą inspektorzy.