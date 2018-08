Wrocław dla Wszystkich – tak będzie się nazywał komitet, z którego na prezydenta miasta wystartuje Marta Lempart. Decyzję już podjęła i ogłosi ją dziś o godz. 15 na Rynku pod Pręgierzem.

Miejsce nie jest przypadkowe, bo to tu wrocławianie widzieli ją najczęściej podczas licznych protestów w obronie sądów i przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Związana z Komitetem Obrony Demokracji, w 2016 r. zorganizowała ogólnopolski „czarny protest”, w którym we Wrocławiu wzięło udział 20 tys. osób, a w całym kraju setki tysięcy. To ona z kilkunastoma osobami 11 listopada ubiegłego roku stanęła na trasie marszu nacjonalistów, a potem dostała za to zarzuty.

Teraz pojawi się w innej roli – kandydatki na prezydenta Wrocławia. Liczyła, że ze środowiska prodemokratycznego uda się wybrać jednego wspólnego kandydata, ale tak się nie stało.

– Zrobiłam, co mogłam, ale się nie udało – mówi Lempart, wskazując, że koalicja, jaka zawiązała się wokół Jacka Sutryka, złożona z Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, środowiska Rafała Dutkiewicza i Unii Europejskich Demokratów nie spełniła jej oczekiwań.