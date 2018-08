1 ZDJĘCIE Prokuratura wyjaśnia, co stało się z pieniędzmi za odzież z kontenerów PCK (MICHAŁ WALCZAK)

77 przesłuchanych świadków, siedem osób z zarzutami, jedna aresztowana i żadnych ustaleń w sprawie finansowania kampanii polityków PiS - to bilans trwającego od roku śledztwa w sprawie wyprowadzania pieniędzy z dolnośląskiego oddziału PCK. Potrwa ono jeszcze co najmniej do końca roku.