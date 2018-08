O takiej zmianie prawa mówiło się w mieście od lat. W końcu umożliwiła to nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Teraz do gmin należy decyzja o wyłączeniu wybranych terenów spod obowiązujących przepisów zakazujących picia alkoholu pod chmurką w miejscach publicznych.

Miasto, które przygotowało projekt uchwały, zleciło najpierw badania. Pomysł, by na wyspie można było pić alkohol, poparło ponad 41 proc. wrocławian. Jednocześnie 65 proc. wskazało, by wrócić do zakazu, jeśli nasilą się tam niepożądane skutki związane m.in. z bezpieczeństwem. – Legalizując spożywanie alkoholu, miasto może tylko zyskać. Już teraz w przewodnikach turystycznych Wyspa Słodowa jest opisana jako „miejsce integracji studentów” – mówiła „Wyborczej” spotkana na wyspie studentka Kasia Kozłowska.

Legalnie można pić też na grillowiskach m.in. w parkach Wschodnim, Tysiąclecia i Osobowickim.