Według telewizji czarnogórskiej TVCG, do wypadku doszło w poniedziałek około godz. 12. Motorówka uderzyła w żaglówkę niedaleko Oblatna w zatoce Traszte.

Telewizja cytowała właściciela mariny, który pośpieszył na miejsce wypadku. Jak stwierdził, sternik i towarzysząca mu kobieta, zginęli na miejscu. Na miejsce wypadku udały się czarnogórskie służby ratunkowe.

W czasie kolizji na obu jednostkach znajdowało się jeszcze 11 osób, którym na szczęście nic się nie stało.

O tym, że ofiara to 39-letni wrocławski żeglarz Piotr Makowski, poinformowała na Facebooku jego żona, Katarzyna Makowska.

– W Jego imieniu dziękuję Wam za to, że jesteście i że byliście istotną częścią Jego życia; dzieliliście z nim żeglarską pasję i pokonywaliście fale. To były dobre chwile i o nich pamiętajcie. A Ty Kochanie – płyń dalej, na dobrym jachcie, na dobrym morzu i spoglądaj na nas, my jesteśmy – zawsze czeka na Ciebie najlepszy na świecie port – nasz dom... – napisała na profilu ich firmy.