Fabryka silników Mercedes-Benz w Jaworze ma być całkowicie neutralna pod względem emisji CO2. Podstawą przyjaznej dla środowiska energii będą źródła odnawialne: wiatr i biomasa.

Jawor ma być wzorem, ponieważ do 2022 r. wszystkie zakłady Mercedesa w Europie mają rozwijać produkcję przyjazną dla środowiska.

- Staramy się postępować w sposób zrównoważony od produkcji do końcowego produktu. Całkowite zapotrzebowanie na energię będzie pokrywane tylko i wyłącznie z odnawialnych źródeł – mówi dr Andreas Schenkel, CEO Mercedes-Benz Manufacturing Poland.

Początek produkcji nowoczesnych czterocylindrowych silników w jaworskiej fabryce przewidywany jest na połowę 2019 r. Trafią one do fabryk Mercedesa na całym świecie. Spółka podjęła też decyzję o zwiększeniu zatrudnienia z 500 do 1000 osób.

Zielona energia od sąsiadów

Energia cieplna dla jaworskiej fabryki będzie produkowana z biomasy, czyli zrębków drewna pochodzących w większości z plantacji tzw. wierzby energetycznej. Zajmie się tym firma Getec Heat & Power, posiadająca doświadczenie w tworzeniu tego typu instalacji.