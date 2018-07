Jerzy Owsiak przyjechał do Wrocławia w listopadzie ubiegłego roku. Wziął udział w spotkaniu w Empiku, podczas którego promował swoją nową książkę „Obgadywanie świata”. Podczas tego spotkania opowiadał też historie ze swojego życia. Mówił m.in. o swoim ojcu: „Raz tylko rozmawialiśmy tak porządnie, o życiu. Jechaliśmy wtedy w Kieleckie, odebrać świnię. A później, gdy roznosiłem mięso po znajomych, ojciec stał na czatach. Idę z ćwiartką do znajomej, a tato: »Ej, ogon ci wystaje!«. Odpowiedziałem: »No przecież się, kur...a, nie zatrzymam!« Była ciężka jak cholera”.

I właśnie to „kur...a” stało się przyczyną donosu. W czerwcu anonim, który nie był na spotkaniu, a śledził internetową relację, złożył doniesienie na komendę we Wrocławiu.

23 lipca Jerzy Owsiak odebrał wezwanie do sądu. Został oskarżony o używanie słów wulgarnych. To art. 141 kodeksu wykroczeń, który mówi: „Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany”.