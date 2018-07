Pod koniec czerwca Sąd Rejonowy w Opolu ukarał sześciu działaczy ruchu pro-life za eksponowanie przed tamtejszym szpitalem ginekologicznym plakatów przedstawiających zakrwawione ludzkie płody. Wrocławskie Razem uznało, że we Wrocławiu też się uda, bo wielkie billboardy straszą na rogu Wiśniowej i Ślężnej oraz na rogu Borowskiej i Armii Krajowej. Jeden z nich nawołuje do powstrzymania legalnie przeprowadzanych w uniwersyteckim szpitalu aborcji.

– Zgłosiliśmy na policję zawiadomienie o popełnieniu wykroczenia w związku z prezentowaniem drastycznych obrazów w przestrzeni publicznej – informuje Agata Kreska z Razem. – W miejscach publicznych nie ma miejsca dla takich widoków. To makabryczne, krwawe plakaty, które przekazują nieprawdziwą i nieaktualną wiedzę o aborcji.

Działaczom Razem nie podobają się nie tylko wielkie billboardy, ale również to, że są one prezentowane blisko szpitala, w którym pomocy szukają kobiety w ciąży zagrożonej, po poronieniu czy te, które mają prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji.