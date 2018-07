Do wybuchu doszło 12 października 2015 r. po godz. 15 w mieszkaniu na ostatniej kondygnacji w czteropiętrowym bloku przy ul. Mieleckiej we Wrocławiu. Ranne zostały trzy osoby: dwie kobiety i trzyletnie dziecko. Przyszły na Mielecką oglądać mieszkanie, które było do wynajęcia. Wacław M. pokazywał im lokal i tłumaczył, jak działa piec – była to tzw. koza, opalana drewnem. Kobiety miały już wychodzić, ogień w nim już wygasał, wtedy Leokadia U. miała na próbę dorzucić do pieca drewna. Zdaniem prokuratury Wacław M. zamknął wcześniej zawór odpływu wody – czego zdaniem biegłego z zakresu pożarnictwa w sezonie grzewczym nie powinien robić. Woda nie krążyła więc w instalacji, ciśnienie rosło, dlatego piec wybuchł. Wacław M., który nie przyszedł na ogłoszenie wyroku, od początku nie przyznawał się do winy.

W wyniku wybuchu trzyletnia wówczas dziewczynka Kornelia D. doznała oparzeń drugiego i trzeciego stopnia szyi, tułowia i kończyn. Ranna została też jej matka – Agata K. – kobieta miała połamane kości biodra, łonowe, krzyżową, kości szczęki, lewego ramienia. Doznała też oparzeń drugiego i trzeciego stopnia na 18 procentach powierzchni ciała. Leokadia U. doznała oparzeń klatki piersiowej, pośladków i kończyn dolnych.