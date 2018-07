O promocję Wrocławia w Indiach zabiegał Kartikey Johri, który od lutego jest konsulem honorowym Republiki Indii we Wrocławiu. Do swojego ojczystego kraju wybrał się specjalnie na rozmowy z producentami filmowymi Bollywood, by przekonać ich do plenerów Wrocławia i Dolnego Śląska.

– Na przyjeździe ekipy filmowej korzysta nie tylko miasto, ale i lokalni aktorzy czy studenci szkół teatralnych i muzycznych, którzy są angażowani do produkcji – mówił kilka miesięcy temu w rozmowie z „Wyborczą”. W Indiach udało mu się do Wrocławia przekonać Rajkumara Hiraniego, reżysera, producenta i właściciela wytwórni filmowej. W Indiach zna go każdy miłośnik kina, a jego filmy „Lage Raho Munna Buhai” czy „3 Idiots” należą do najpopularniejszych produkcji. Najnowsze dzieło Hiraniego – „Sanju” – choć wyświetlane dopiero od miesiąca, już stało się jednym z najlepiej zarabiających filmów w historii indyjskiej kinematografii.