Spotkanie zatytułowane „Booker we Wrocławiu” odbyło się z dwóch okazji. Pierwsza jest oczywista – to świętowanie wielkiego sukcesu Tokarczuk, która jest pierwszą polską laureatką International Man Booker Prize, jednej z najważniejszych literackich nagród na świecie. Druga to jubileusz – w tym roku mija ćwierćwiecze od jej debiutu jako powieściopisarki. Lloyd-Jones jest autorką przekładów trzech powieści Tokarczuk: „Prawieku i innych czasów”, „Domu dziennego, domu nocnego” oraz „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, która czeka na wydanie – we wrześniu ukaże się w Wielkiej Brytanii i Australii. Croft przetłumaczyła nagrodzonych Bookerem „Biegunów”, obecnie pracuje nad „Księgami Jakubowymi”.

Wieczór rozpoczął się od odznaczeń. Tokarczuk została wyróżniona przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza Złotą Odznaką „Wrocław z wdzięcznością” za kunszt literacki, doceniony przez krytyków i czytelników, i za promocję Wrocławia i Dolnego Śląska, oraz symbolicznym bukietem od Wrocławskiej Rady Kobiet. Obie jej tłumaczki zostały wpisane do Wrocławskiej Księgi Pamięci, której inicjatorką jest Wanda Ziembicka. W laudacji dla Tokarczuk, którą wygłosił Irek Grin, była mowa o wspólnych mianownikach, które spajają całą jej twórczość – to traktowana metaforycznie podróż i wolność. – Czy mogłaby pisać w PRL? – pytał Grin. – Może i tak, ale pewnie by nie chciała. Bo nie ma nic bardziej obcego postawie Olgi Tokarczuk niż idea realizacji zamówienia, niezależnie od tego, czy byłoby to zamówienie komercyjne, czy polityczne. Siła jej literatury tkwi w opętańczym dążeniu do wolności.