O tym, że Vega pojawi się na trybunach Stadionu Olimpijskiego, wiadomo było już kilka dni wcześniej. Twórcy „Plag Breslau” zwracali się nawet z prośbą o pomoc do kibiców. Przed meczem fani mieli zostać poproszeni o odśpiewanie gromkiego „Sto lat”.

Od kiedy Vega zaczął kręcić swój najnowszy film, co jakiś czas pojawia się w różnych miejscach Wrocławia. Na przykład 6 lipca można go było spotkać na Rynku razem z odtwórczynią jednej z głównych ról, Małgorzatą Kożuchowską.

„Plagi Breslau”. Akcja we współczesnym Wrocławiu

Akcja filmu jest w całości osadzona we współczesnym Wrocławiu. To opowieść o seryjnym mordercy, który przez kilka kolejnych dni grasuje po mieście, dokonując spektakularnych zabójstw. Dochodzi do nich codziennie o godz. 18. Śledztwo w sprawie mordów zostaje powierzone policjantce Helenie Ruś. W tę postać wcieliła się Małgorzata Kożuchowska.