Wrocław wygrał już w sądzie batalię z Instytutem Pamięci Narodowej o dobre imię prof. Stanisława Kulczyńskiego, uznanego za relikt komunizmu. A teraz będzie musiał bronić orła stojącego na terenie Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej. „Należy uznać za zasadne usunięcie symbolu orła bez korony, który był oficjalnym godłem Polski Ludowej oraz »ludowego” Wojska Polskiego” – napisał do kierownictwa szkoły Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa.

„Merytoryczna pomoc IPN”

Ba, od razu zaproponował, żeby nie zostawiać pustego postumentu, tylko postawić na nim coś lub kogoś, by upamiętnić 100. rocznicę odzyskania niepodległości, bo „powstałe miejsce pamięci będzie miało niewątpliwie ważny walor edukacyjny dla uczniów i rodziców”. A jakby dyrekcja nie wiedziała co, IPN „służy pomocą merytoryczną w zakresie uzgodnienia wyglądu upamiętnienia”. I to brzmi jak propozycja nie do odrzucenia. Nie da się przecież ukryć, że Wrocław jest niewyrobiony politycznie i zapuszczony patriotycznie (wciąż nie mamy pomnika „żołnierzy wyklętych” ani monumentu upamiętniającego Lecha Kaczyńskiego), więc wymaga pracy na niwie i u podstaw.