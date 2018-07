Jerzy Owsiak promował w listopadzie 2017 r. we Wrocławiu swoją nową książkę "Obgadywanie świata". Opowiadał na spotkaniu anegdotę związaną ze swoim ojcem:



„Raz tylko rozmawialiśmy tak porządnie, o życiu. Jechaliśmy wtedy w Kieleckie, odebrać świnię. A później, gdy roznosiłem mięso po znajomych, ojciec stał na czatach. Idę z ćwiartką do znajomej, a tato: >>Ej, ogon ci wystaje!<<. Odpowiedziałem: >>No przecież się, k..., nie zatrzymam!<<. Była ciężka jak cholera”. CZYTAJ WIĘCEJ

Anonimowy donos na Owsiaka

W czerwcu anonimowa osoba złożyła na donos na Owsiaka na wrocławskiej komendzie. Mężczyzna nie był na spotkaniu, ale śledził internetową relację i nie spodobało mu się użycie wulgaryzmu.

Jerzy Owsiak dostał wezwanie do wrocławskiego sądu na wtorek. "Rozumiem, że podobnych donosów w różnych sprawach niemal każdy posterunek policji ma pełne szuflady. Ale ten uruchamia natychmiastowe działanie policji, która puszcza w ruch całą prawną procedurę na końcu pojawia się wezwanie, obrendowane wszelkimi formalnymi stemplami i numerami, które każe mi się pojawić we wrocławskim sądzie, aby wyjaśnić i ewentualnie odpowiedzieć za ten czyn, który zagrożony jest karą nagany, grzywny do 1500 zł lub ograniczenia wolności (art. 141 kodeksu wykroczeń)" - napisał na Facebooku.