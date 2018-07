Klaudia Jachira to wrocławska artystka, która od dłuższego czasu ostro krytykuje Prawo i Sprawiedliwość i poczynania „dobrej zmiany”. W najnowszym filmie satyryczka występuje z kubełkiem kurczaków.

Choć nazwa sieci nie pada, można się łatwo domyślić, że artystce chodziło o słynną wizytę prezydenta Andrzeja Dudy i jego małżonki Agaty Kornhauser-Dudy w krakowskim KFC. Tam spotkała ich pani Katarzyna, która zrobiła sobie z nimi zdjęcie, a następnie zaskoczyła prezydenta pytaniem, dlaczego łamie konstytucję.

Co dodają do tych kurczaków?

– Aby chociaż trochę zrozumieć, co Andrzej Duda ma w głowie, postanowiłam zamówić to samo co on w jednej ze znanych sieci fast foodów. No więc próbuję i tak się zastanawiam, co Andrzej Duda sobie myślał po zjedzeniu tego – mówi w filmiku Klaudia Jachira, zajadając się przy tym wspomnianymi kurczakami.