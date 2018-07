Rozmowy o wspólnym kandydacie środowisk związanych z wrocławską lewicą oraz zaangażowanych w obywatelskie protesty (m.in. o prawa kobiet i niezależne sądownictwo) trwały ponad rok. Zieloni i Razem podpisali nawet porozumienie dotyczące startu w wyborach do rady miasta i prezydenckich.

Małgorzata Tracz: – Nie udało się jednak wypracować żadnej wspólnej propozycji programowej, rozmowy stanęły w miejscu. Czasem miarą dojrzałości jest rozejście się.

W poniedziałek liderka Zielonych ma ogłosić decyzję o starcie w wyborach prezydenta Wrocławia pod szyldem partii.

Tracz: – Zieloni i Razem kładą nacisk na inne tematy. My chcemy miasta z większą ilością zieleni, wygodnym i punktualnym transportem publicznym, dostępnymi żłobkami i przedszkolami, z mieszkaniami w rozsądnych cenach, z dobrym klimatem dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Tracz tłumaczy, że z list Zielonych do rady miasta mają startować nie tylko partyjni działacze, ale także sympatycy. – Zapraszamy do współpracy różne środowiska. Koalicji nie wykluczamy, ale dotychczasowe rozmowy trwały zbyt długo. Niech każdy zaprezentuje swoje własne pomysły mieszkańcom, my zaczynamy rozmowy z wrocławianami od poniedziałku – mówi.