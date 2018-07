Do zatrzymania doszło w ubiegły weekend w nocy z soboty na niedzielę w miejscowości Lubiechowa w powiecie złotoryjskim.

Zatrzymanym do kontroli samochodem podróżowało trzech młodych mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. Gdy jeden z policjantów podszedł, by dokonać kontroli, oprócz kierowcy i pasażerów zobaczył w samochodzie duży krzak konopi indyjskich.

Funkcjonariusze zdecydowali się przeszukać auto. – Ujawnili także susz roślinny, który po badaniu narkotestem okazał się marihuaną – informuje st. sierż. Dominika Kwakszys ze złotoryjskiej policji.

– Wszyscy trzej mężczyźni zostali zatrzymani w policyjnym areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy. Podczas czynności najstarszy z grupy, 24-latek, przyznał się do posiadania zabronionych substancji. Mężczyzna usłyszał już zarzuty z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a o jego dalszym losie zadecyduje sąd – dodaje st. sierż. Kwakszys.