Historia zaczyna się w styczniu 2016 r. i rozgrywa się na terenie jednego z Rodzinnych Ogrodów Działkowych na Klecinie. Mieszkający tam w altance Piotr S. pożyczył wtedy Czesławowi G., także bezdomnemu, dwukołowy wózek służący do przewożenia złomu. Ten – po dokonaniu drobnej naprawy, nie chciał mu go oddać.

Wtedy Piotr S. poprosił kolegę Artura W., który był wówczas na zwolnieniu warunkowym, by pomógł mu odebrać jego własność. Jeszcze w styczniu wózek udało się odzyskać – Artur W. zabrał go Czesławowi G. i oddał go właścicielowi.

Świętowali urodziny

14 lutego 2016 r. Artur W. udał się na spotkanie z dwoma kolegami – Piotrem Ł. i wspomnianym już Piotrem S. Mężczyźni najpierw zbierali złom. Za otrzymane w skupie pieniądze kupili alkohol i poszli na ogródki działkowe. Tam spotkali Czesława G. Grozili mu spaleniem jego altanki i pobiciem, po czym udali się na działkę zamieszkiwaną przez Piotra S. Pili alkohol i rozpalili ognisko – świętowali, bo tego dnia urodziny miał Piotr Ł. Około godz. 18 przyszli do nich Czesław G. z kolegą – Józefem Ch. Obaj uzbrojeni w drewniane kołki, Czesław G. miał ze sobą też nóż. Śledczy ustalili, że to Czesław G. zaatakował jako pierwszy – uderzył nożem Artura W. w ramię, kołkiem bił go po rękach i klatce piersiowej. W pewnym momencie Arturowi W. udało się jednak zabrać kołek atakującemu i role się odwróciły.