We wrocławskim ogrodzie zoologicznym na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy - od lutego do maja - wykluło się pięć żółwi McCorda.

Mieszkają na zapleczu Terrarium, gdzie pracownicy zoo utworzyli im najlepsze warunki do odchowu. - Będą tam przebywać co najmniej przez rok, następnie trafią do zbiornika dla "średniaków" na ekspozycji, a jej obecni mieszkańcy zasilą hodowle zachowawcze w innych ośrodkach - mówi Joanna Kij z działu marketingu wrocławskiego zoo.

Każde pojawienie się młodych to sukces hodowlany i szansa na przetrwanie gatunku, który niemal wyginął w naturze.

- Większym zagrożeniem jest dla niego ludzka chęć posiadania żółwia jako domowego pupila, niż niszczenie siedlisk na rzecz rozwoju rolnictwa - dodaje Joanna Kij.

Krytycznie zagrożone wyginięciem

Odkryte dopiero 24 lata temu żółwie wężoszyje McCorda, ze względu na swój wygląd i rzadkość występowania, szybko stały się bowiem bardzo pożądanym gatunkiem w prywatnych hodowlach. Lawinowo zaczęto je więc odławiać ze środowiska naturalnego - indonezyjskiej wyspy Roti - i sprzedawać.