Ossolineum pokazało w czwartek fragmenty archiwum sławnego pisarza, które – jak już pisaliśmy – sprzedał Bartłomiej Sienkiewicz, jego prawnuk. Kosztowało 300 tys. zł, pieniądze dało miasto. – Jesteśmy w Radzie Kuratorów i wspieramy cały czas Zakład Narodowy. Dzięki temu mamy m.in. muzeum Pana Tadeusza, bo przecież miasto kupiło też rękopis poematu Mickiewicza – mówił wiceprezydent Adam Grehl.

Dr Adolf Juzwenko z zachwytem prezentował nabytek, żartując, że bycie dyrektorem Ossolineum to najlepsza fucha pod słońcem. Bo najpierw ktoś przychodzi z propozycją kupna skarbu, a zaraz potem znajduje się mecenas, dzięki któremu może dojść do transakcji.

– Wrocław i wrocławianie są naszym mecenasem od momentu, gdy Ossolineum przyjechało tu ze Lwowa. To daje poczucie bezpieczeństwa. Archiwum zostało wycenione na 350 tys. zł, właściciel powiedział, że opuści 50 tys. zł, jeśli do transakcji dojdzie w ciągu miesiąca. I się udało. Taka okazja drugi raz już by się nie trafiła – mówił dyrektor Juzwenko.