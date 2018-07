Magda Piekarska: Jak się zostaje stawkologiem?

Bogdan Bernacki*: Przez przypadek. W dzieciństwie mieszkałem w okolicach Ostrowa Tumskiego, gdzie powstawały zdjęcia do „Stawki większej niż życie”. Przed Muzeum Archidiecezjalnym stoi pochyłe drzewo. Kiedy jako nastolatek oglądałem serial w telewizji, rozpoznałem je i za każdym razem, kiedy szedłem tamtędy na religię, wkładałem palce w miejsce po mikrowybuchu z odcinka „Akcja »Liść dębu«”. I tak to do mnie przylgnęło.

To święte drzewo fanów Hansa Klossa?

– Na pewno najsłynniejsze z drzew, jakie zagrały w serialu. Pokazuję je wszystkim przyjezdnym i sam co roku, z drżeniem serca, wybieram się na Ostrów, żeby sprawdzić, czy wypuściło zielone listki. Odpukać, niezmiennie od półwiecza pojawiają się na gałązkach.

Na mojej stawkologicznej drodze były jeszcze dwa punkty zwrotne. W 1992 roku prywatna Telewizja Echo zorganizowała pierwszy pokaz serialu poza telewizją publiczną zakończony wizytą w studiu aktorów, czyli Stanisława Mikulskiego i Emila Karewicza – brałem udział w tym wydarzeniu. A potem, w 2000 roku odbyły się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w Nieustannym Oglądaniu „Stawki większej niż życie”, które organizowała wrocławska redakcja „Gazety Wyborczej”.

Też pan w nich uczestniczył?

– Tak, ale byli zawodnicy lepsi ode mnie. Mistrzostwa wygrał Wojciech Weiler, ówczesny student Politechniki Wrocławskiej. Cóż, wyszło na to, że w zderzeniu ze „Stawką” umysły ścisłe są górą i mózg elektronowy zatriumfował nad filologiczną dociekliwością.

Po tym maratonie wiedziałem już, że ta historia musi się skończyć książką. Bo skoro to u nas powstała jedna trzecia odcinków tego kultowego serialu, trzeba było się tym zająć.