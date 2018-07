W środę, 25 lipca, około południa kierowca samochodu osobowego marki Mazda zaparkował na nadbrzeżu Odry na placu festynowym przy ul. Topolowej w Głogowie.

– Mężczyzna pojechał spotkać się z kolegą, który wędkował w rzece. Niestety zaparkował tak niefortunnie, że auto stoczyło się do wody – informuje podinsp. Bogdan Kaleta z głogowskiej policji.

Gdy mężczyzna zorientował się, że auto zjeżdża w kierunku Odry, pobiegł, by je zatrzymać. Niestety bezskutecznie. Samochód wjechał do rzeki i podryfował z jej nurtem.

Wszystko wskazuje na to, że hamulec ręczny pojazdu nie utrzymał go. Na pomoc wezwano policjantów i strażaków. Auto wyciągał jeden zastęp straży pożarnej. Do pomocy wezwano też Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego z Legnicy.

Strażacy podczepili do pojazdu metalową linkę i używając wyciągarki zamontowanej w wozie strażackim, wyciągnęli mazdę. Mężczyzną zaś zajęli się ratownicy medyczni, bo próbując zatrzymać samochód, mocno obtarł sobie ręce.