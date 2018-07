Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa, w czerwcu poinformował kierownika gospodarczego Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej, że usunięcie orła bez korony stojącego przed budynkiem „należy uznać za zasadne”. Po pierwsze, taki orzeł był symbolem Polski Ludowej, a po drugie – był pomnikiem ówczesnego patrona szkoły, czyli II Armii Wojska Polskiego.

– To pismo jest kuriozalne – irytuje się wrocławski radny SLD Dominik Kłosowski. – To polski orzeł, który stoi przed polską szkołą, i nie powinien zostać stąd usunięty. Na dodatek nie ma przy nim żadnej tabliczki.

– To nie jest pochwała poprzedniego systemu – dodaje Ryszard Kessler, Przewodniczący Rady Osiedla Gajowice i członek zarządu SLD we Wrocławiu. Razem z Kłosowskim napisali do prezesa IPN Jarosława Szarka i wojewody dolnośląskiego Pawła Hreniaka wezwanie do „uszanowania polskiego orła oraz trudu i daniny krwi polskich żołnierzy walczących z nazistowskimi Niemcami”. Decyzję o usunięciu pomnika nazwali „oburzającą”, ponieważ na przestrzeni wieków forma godła ulegała wielu modyfikacjom.