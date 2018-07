- Dziś z Władysławem Frasyniukiem w kolejnej sprawie przed sądem - walczymy w kolejnej ze spraw - w której policja obwinia go, tym razem o rzekome wprowadzenie w błąd funkcjonariusza co do swego imienia i nazwiska - informuje reprezentujący legendę Solidarności mecenas Piotr Schramm.

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2017 podczas miesięcznicy smoleńskiej. - Funkcjonariusz dokładnie wiedział, że legitymuje Władysława Frasyniuka - przekonuje mecenas Schramm. Tłumaczy, że policjant zapytał go o imię i nazwisko, więc Frasyniuk odpowiedział, że nazywa się Jan Józef Grzyb. Na co policjant miał stwierdzić: "Nie, nie - jak Pan się nazywa Panie Frasyniuk...". - Wiedział więc, z kim rozmawia, tylko od rozmówcy chciał to usłyszeć - komentuje mecenas.

Władysław Frasyniuk już raz stał przed sądem w zawiązku ze zdarzeniami miesięcznicy smoleńskiej z czerwca 2017 r. Wcześniej policja próbowała udowodnić, że naruszył on przepisy prawa o zgromadzeniach. Frasyniuk usłyszał wówczas zarzut zakłócania zgromadzenia cyklicznego, upamiętniającego ofiary katastrofy smoleńskiej. Rozpatrujący sprawę sędzia Łukasz Biliński uznał jednak, że zarzuty policji są bezzasadne i do odrębnego postępowania wyłączył sprawę przedstawieniem się jako Jan Józef Grzyb. - Policja już wtedy nie dostarczyła żadnych dokumentów, które miałyby potwierdzać ich tezę. Teraz sąd zastanawia się, czy umorzyć sprawę, czy nadać jej bieg. My będziemy wnosić o umorzenie postępowania - mówi mecenas Schramm.