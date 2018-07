W środę przed godz. 16 składowisko odpadów niebezpiecznych w Jakubowie w powiecie polkowickim jeszcze nie zostało ugaszone. Akcja, w której przed dwa dni wzięło udział łącznie 230 strażaków z Dolnego Śląska i województwa lubuskiego, trwa.

– Na miejscu pracuje wciąż 30 zastępów i ciężki sprzęt, który przerzuca spalone elementy, by dostać się do głębszych warstw – informuje Daniel Mucha, rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu. Nie mówi, jakie były przyczyny pożaru, bo to ustalą prokuratura i policja.

Niebezpieczne i nielegalne

Funkcjonariusze już zatrzymali cztery osoby, wśród nich Janusza G., który prowadził składowisko. Nielegalnie.

Starał się o pozwolenie od października 2016 r., ale go nie dostał.

– Wydaliśmy odmowę, a przedsiębiorca odwołał się od naszej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a potem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – mówi wicestarosta polkowicki Kamil Ciupak.