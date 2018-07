Wrocławianie Mariusz M., Piotr Cz. i Artur P. od 2002 do 2007 roku działali w zorganizowanej grupie przestępczej kierowanej przez Niemca Hansa M., który w swoim mieszkaniu w Essen prowadził agencję towarzyską dla gejów.

Polacy werbowali chłopców głównie we Wrocławiu, Zielonej Górze, Poznaniu, ale działali też w wielu innych mniejszych polskich miastach. Najmłodszy z chłopców miał mniej niż 15 lat. Najstarszy 18. Mężczyźni obiecywali im dobrze płatną pracę, np. na budowie. Kilku z nich wiedziało, że jedzie pracować w agencji towarzyskiej, ale myśleli, że będą świadczyć usługi kobietom.

Na miejscu okazywało się, że trafili do agencji dla gejów. Robiono im zdjęcia i umawiano z klientami. Byli zamykani w pokojach i bici, zabierano im dowody osobiste. Mariusz M. jednemu z nich groził śmiercią.

Wykorzystali krytyczne położenie

Mariusz M. był jedną z osób decyzyjnych w grupie. To on decydował, którego z chłopców chce wziąć do agencji. Piotr Cz. werbował ofiary, odbierał pieniądze od klientów i pilnował porządku w agencji. Artur P. - działał w grupie krótko - 3-4 miesiące. Zwerbował dwie osoby i zajął się przewiezieniem ich do Niemiec.