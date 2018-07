Wszystko zaczęło się 19 lipca 2018 r. Bolesławiecka policja przyjęła zgłoszenie, z którego wynikało, że 39-letni Rafał S. dokonał zniszczenia pojazdu swojej byłej partnerki - wybił w nim szyby i uszkodził lakier.

Dwa dni później, wieczorem, 39-latek ponownie przyszedł do domu byłej partnerki i groził, że ją zabije albo okaleczy, wymachując przed nią nożem. - Chciał ją skłonić do wycofania wniosku o ściganie oraz zmianę zeznań - informuje Tomasz Czułowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Gdy przyszedł do matki byłej partnerki, również jej groził. Twierdził, że podpali jej mieszkanie. Zabrał kobiecie portfel z pieniędzmi i dokumentami oraz telefon i odjechał z miejsca zdarzenia. Wtedy kobieta zawiadomiła policję.

Funkcjonariusze ruszyli za 39-latkiem w pościg, bo mimo sygnałów dźwiękowych i świetlnych, nie chciał on zatrzymać samochodu. W pewnym momencie skręcił gwałtownie w lewo i bokiem pojazdu potrącił próbującego go zatrzymać policjanta. Funkcjonariusz nie odniósł poważnych obrażeń.