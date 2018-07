To sensacja. Rękopisy noblisty z 1905 r. cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem kolekcjonerów i badaczy, ale takiej oferty nie było na rynku od kilkudziesięciu lat. – Z propozycją kupna zwrócił się do nas Bartłomiej Sienkiewicz [były minister spraw wewnętrznych – przyp. red.], prawnuk pisarza. Chodziło mu też o to, żeby nie rozpraszać autografów, a Ossolineum zebrało już dużą kolekcję. W tej chwili mamy największe archiwum sienkiewiczowskie, biografowie czy badacze twórczości pisarza będą musieli przyjeżdżać do Wrocławia – mówi dr Juzwenko, dyrektor Ossolineum.

Pierwszy rękopis Henryka Sienkiewicza – duży fragment „Potopu” – pojawił się w zbiorach ossolińskich już w 1912 r., a więc za życia pisarza, który osiągnął status narodowej ikony. Na srebrny jubileusz pracy twórczej dostał od rodaków majątek ziemski w Oblęgorku i cała Polska go fetowała.