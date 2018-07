„W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, NIK skierowała zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych – w sprawie złamania dyscypliny finansów publicznych przez dyrektora opery. O wynikach kontroli NIK zawiadomiła również CBA” – poinformowała rzeczniczka Najwyższej Izby Kontroli, Ksenia Maćczak.

NIK w opublikowanym na początku lipca raporcie pokontrolnym skupiła się głównie na zarobkach dyrektora Opery Wrocławskiej, który w 2017 r. otrzymał 158 tys. zł brutto, a dodatkowe 439 tys. zł zarobił na autorskich umowach o dzieło za dyrygowanie spektaklami w Operze Wrocławskiej.

Izba zauważyła, że w czterech z nich „dyrektor podpisał się po stronie przewidzianej dla wykonawcy przy użyciu pieczęci dyrektora”.

Maćczak: – To było wyłącznie stwierdzenie stanu faktycznego. Zapisy te wskazują, że podczas kontroli NIK uwzględniła fakt, że zlecanie dyrektorowi tych prac poprzedzano uzyskaniem zgody Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w tym zakresie. Nie było to przedmiotem stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości. Były za to inne.