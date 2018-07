Zwłoki Igora Stachowiaka jako pierwsi badali lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - dr n. med. Jerzy Kawecki i lek. med. Patryk Pilecki. Uznali, że do śmierci mogły doprowadzić zażywane przez Igora narkotyki i kilkakrotne rażenie paralizatorem. Wywód zakończyli stwierdzeniem: "Do śmierci mogło przyczynić się wywieranie - prawdopodobnie wielokrotne - silnego ucisku na szyję przez osobę lub osoby drugie podczas obezwładniania denata".

We wtorek obaj biegli zeznawali przed sądem. Podtrzymali wydaną krótko po śmierci 25-latka opinię, w której wskazali, że nie można jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną śmierci Igora Stachowiaka.

Według nich do nagłego i gwałtownego zgonu mężczyzny przyczyniły się trzy czynniki: **przyjęcie wysokich toksycznych dawek amfetaminy, tramadolu oraz substancji z grupy syntetycznych katynonów [składnik dopalaczy – przyp. red.] **kilkakrotne rażenie prądem z paralizatora **działanie policjantów, którzy „prawdopodobnie wielokrotnie”, podczas obezwładniania Igora, wywierali silny ucisk na jego szyję.