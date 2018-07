Do tej pory tylko przy części ul. Grabiszyńskiej istniała droga rowerowa, a rowerzyści z Gajowic czy Oporowa, którzy chcieli dojechać do centrum miasta, mieli wybór między poruszaniem się ruchliwą ulicą a nielegalną jazdą po chodniku. To się zmieni: zgodnie z planami oficera rowerowego wzdłuż całej południowo-wschodniej strony tej szerokiej arterii jeszcze w tym roku powstanie nowa asfaltowa trasa dla cyklistów.

Pierwszy etap, między pl. Legionów a ul. Stalową, właśnie się kończy.

– Poszczególne odcinki będą gotowe jeszcze z końcem lipca – podkreśla Ewa Mazur, rzeczniczka Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta. Roboty prowadziła firma Eurovia.

Poza główną drogą (poprowadzoną po stronie klubu Firlej i ul. Pereca) na części między pl. Legionów a ul. Zaporoską powstaje także dodatkowy odcinek po stronie północno-zachodniej (obok wieżowca Lotus i przychodni MSW).