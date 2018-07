5 ZDJĘĆ MIECZYSŁAW MICHALAK

Nagana, 1500 zł grzywny, a nawet ograniczenie wolności - taka kara grozi Jerzemu Owsiakowi za powiedzenie "No przecież się, k..., nie zatrzymam!". Anonimowy internauta doniósł na lidera WOŚP po spotkaniu we Wrocławiu. - Rozumiem, że podobnych donosów w różnych sprawach niemal każdy posterunek policji ma pełne szuflady. Ale ten uruchamia natychmiastowe działanie policji, która puszcza w ruch całą prawną procedurę na końcu pojawia się wezwanie (...), które każe mi się pojawić we wrocławskim sądzie - pisze oburzony Owsiak.