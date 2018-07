Decyzję o godz. 9 rano, w stolicy Dolnego Śląska ogłoszą przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna i Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Dotychczas obie partie popierały różnych kandydatów.

PO rekomendowała Kazimierza Ujazdowskiego, byłego ministra kultury (dziś poza PiS) w rządach Kazimierza Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego. Natomiast Nowoczesna, której wrocławskie struktury nie chciały się zgodzić na wystawienie w wyborach byłego pisowca, stawiała na Jacka Sutryka, którego popiera również prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz.

- Rozmowy na temat powrotu do koncepcji wystawienia jednak we Wrocławiu wspólnego kandydata trwały przez cały weekend - opowiada "Wyborczej" osoba znająca ich kulisy. - W poniedziałek przedstawiony zostanie komunikat, że skoro jedyną przeszkodą do zawiązania w mieście Koalicji Obywatelskiej była kandydatura Kazimierza Ujazdowskiego, to Platforma jest gotowa, dla dobra koalicji, zrezygnować z jego popierania. Prawo wskazania wspólnego kandydata Schetyna odda Nowoczesnej. Ta partia wyznaczy też kandydatów na prezydentów Świdnicy i Lubina.