To kolejny fragment drogi S3 budowany na Dolnym Śląsku. W czerwcu 2018 r. oddano kierowcom do użytku 24-fragment drogi między Lubinem a Legnicą. 40-kilometrowy odcinek między Legnicą a Bolkowem ma być gotowy pod koniec roku. Prace przebiegają tam na razie bez opóźnień.

Roboty prowadzą firmy Eurovia, Warbud i Mota-Engil. Wartość inwestycji to ok. 619 mln zł. Częścią tej trasy będzie również obwodnica Jawora, zapewniająca dojazd m.in. do powstającej fabryki firmy Mercedes-Benz, którą widać na zdjęciach.

Docelowo S3 będzie miała długość ok. 480 km i będzie przebiegać od zespołu portów morskich Szczecin - Świnoujście na północy, wzdłuż zachodniej granicy kraju, poprzez okolice miast Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry, Lubina, Legnicy, Jawora, Bolkowa oraz Kamiennej Góry do południowej granicy Polski w Lubawce.

S3 będzie mieć kontynuację na terenie Republiki Czeskiej w postaci autostrady D11. Połączenie obu dróg realizowane jest na podstawie międzynarodowej umowy rządowej podpisanej w 2005 r, której celem jest poprowadzenie drogi ekspresowej z portów w Świnoujściu i Szczecinie aż do wybrzeża Adriatyku w Chorwacji.