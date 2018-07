Do sądu w Legnicy trafił akt oskarżenia przeciwko Jerzemu J. – drużynowemu Poczty Harcerskiej „Azymut 95” przy Hufcu Legnica. Prokuratura oskarża mężczyznę o to, że nie zachował należytej ostrożności w opiece nad dziećmi. – Nieumyślnie naraził pozostających pod jego opieką małoletnich harcerzy na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu i nieumyślne przyczynił się do upadku z wysokości jednej z harcerek, skutkiem czego doznała ona obrażeń ciała na okres powyżej 7 dni – informuje Lidia Tkaczyszyn, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Do wypadku doszło 13 października 2017 roku na terenie prowadzonego przez Jerzego J. Muzeum Techniki i Motoryzacji, w budynku przy ul. Sudeckiej w Legnicy. Mężczyzna zorganizował zbiórkę w pomieszczeniu garażowym, mimo że trwała tam przebudowa. – W stropie jednego z pomieszczeń były niezabezpieczone i nieoświetlone otwory – opisuje prokurator Tkaczyszyn.