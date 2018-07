W sprawie Igora Stachowiaka, który zmarł 15 maja 2016 r. w komisariacie policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu, jest około 50 świadków. 26 z nich to osoby, które były na komisariacie w dniu zdarzenia lub widziały, co stało się na Rynku.

– Tych bezpośrednich świadków będziemy chcieli na pewno przesłuchać – informuje prowadzący sprawę sędzia Krzysztof Korzeniewski. Dzisiaj w sali 126 wrocławskiego sądu przy Podwalu zeznawać miało ośmiu świadków – wszyscy pracowali, a niektórzy nadal pracują w komisariacie Wrocław Stare Miasto, na którym zmarł Igor Stachowiak. Czterech z policjantów nie pojawiło się w sądzie – trzech nie udało się zawiadomić, bo zmienili adresy, jeden po prostu nie przyszedł.

Co pamięta były zastępca komendanta

Dziś jako pierwszy przesłuchiwany był Karol S. – były zastępca komendanta komisariatu policji przy Trzemeskiej, który 27 lat służył w policji. Całą swoją służbę odbył właśnie w komisariacie Wrocław Stare Miasto. Przez 12 lat zajmował tam stanowiska kierownicze. Zastępcą komendanta był w latach 2012-2017. Odpowiadał wtedy za policjantów z prewencji, dzielnicowych oraz dyżurnych. W maju 2017 roku, po tym jak TVN ujawnił nagranie z zatrzymania Igora Stachowiaka, Karol S. przeszedł na emeryturę.