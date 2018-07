Kuba i Marcin klientów obsługują razem. Marcin trzyma kawę, Kuba – talerzyk z ciastem. Przez salę idą powoli, krok po kroku, żeby nic się nie wylało i nie spadło. Czasem im się jeszcze zdarzy, że się wyleje, ale szybko ścierają i nikt się nie złości. Do koszulek mają przyczepione plakietki „Uczę się”. – Proszę – mówi Marcin. – Smacznego – życzy Kuba.

Fajnie być kelnerem

Prawie rok przygotowywali się do tego, żeby zostać kelnerami, ale co innego szkolenia, a co innego prawdziwa praca. Pierwsza w ich życiu.

Marcin: – Fajnie być kelnerem. Klienci są bardzo mili i podoba mi się, że mogę im podawać zamówienia. Poza tym dzięki temu ćwiczę pamięć, bo muszę zapamiętać, co komu przynieść. A dla mnie to dobrze ćwiczyć pamięć. Teraz musiałem przyjąć zamówienia od dużej grupy i to nie było łatwe, ale mi się udało. Nigdy nie myślałem, że będę kelnerem. W ogóle nie sądziłem, że będę kiedykolwiek pracował, bo dla osób niepełnosprawnych raczej nie ma pracy.