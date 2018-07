Karolina Kijek: Podczas waszego występu na Brave Festivalu widziałam zaskoczenie na twarzach widzów, gdy „Krops”, wasz DJ, opowiedział swoją historię. Bo stał przed nimi tzw. pełnosprawny facet. I zatańczył, choć lekarze mówili, że nigdy nie będzie w stanie nawet chodzić.

Luca „Lazylegz” Patuelli*: „Krops” był jednym z najlepszych b-boyów [tancerz breakdance – red.] w Korei Południowej. Na jednym z treningów nieszczęśliwie upadł na kark. Był kompletnie sparaliżowany od głowy w dół.

Pół roku leżał w szpitalnym łóżku. Po swojej lewej stronie miał starszego pana, który poślizgnął się na lodzie, a po prawej – młodego faceta po wypadku samochodowym. Obaj w jeszcze gorszym stanie niż on. „Krops” pomyślał wtedy, że jeśli ma się bać tańca i hip-hopu przez ten wypadek, to równie dobrze musiałby bać się chodzenia po lodzie czy jazdy autem. Stwierdził, że to absurd. Zaczął na nowo uczyć się oddychania, ruszania palcami, wstawania, wreszcie chodzenia. Wiedział, że do tańca na takim samym poziomie może nie wrócić, ale próbuje. Kocha muzykę, więc został naszym DJ-em.