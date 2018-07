Sędzia Krzysztof Korzeniewski zdecydował najpierw o odtworzeniu filmów z monitoringu miejskiego, którego kamery 15 maja 2016 r. nagrały interwencję policjantów na wrocławskim Rynku. Cały materiał filmowy zebrany w tej sprawie ma ponad dwie godziny. Śledczy dysponują zarówno nagraniami z monitoringu miejskiego, jak i z telefonów świadków oraz ponad 10-minutowym filmem z kamery paralizatora.

Na filmach z miejskiego monitoringu, które odtworzono w zupełnej ciszy, widać Igora Stachowiaka, który po wyjściu z wrocławskiego klubu Cherry nerwowo spaceruje po płycie Rynku. Chodzi w kółko, to siada, to wstaje, rozgląda się, jakby na kogoś czekał. Z radiowozu, który zatrzymuje się tuż przy Igorze, wysiada dwóch policjantów. To Łukasz R., który później razi go paralizatorem, i Paweł G. Rozmawiają z Igorem. Po chwili podjeżdża drugi radiowóz – z niego wysiadają policjanci, których dyżurny poinformował, że mężczyzna w pomarańczowym swetrze jest podobny do 22-letniego Mariusza F., skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za handel narkotykami, który dwa dni wcześniej uciekł policji, mimo że był już zakuty w kajdanki. Wtedy zaczyna się szarpanina i schodzą się gapie.