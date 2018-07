„Poznaj siedem projektów, które przygotowali dla twojej części miasta wrocławscy radni wspólnie z Rafałem Dutkiewiczem” - zachęcają na stronie wroclawdziekuje.pl radni prezydenta, Nowoczesnej i SLD. W jesiennych wyborach samorządowych wystartują ze wspólnej listy z Jackiem Sutrykiem, obecnym dyrektorem Departamentu Spraw Społecznych. To on jest kandydatem koalicji na prezydenta Wrocławia.

Z programu, który środowisko Dutkiewicza ogłosiło na lata 2018 -2022, na pewno nie będą zadowoleni mieszkańcy Jagodna i Psiego Pola. Nie ma w nim mowy o nowej linii tramwajowej na to pierwsze osiedle, choć Rafał Dutkiewicz podczas kongresu rad osiedli w Hali Stulecia w październiku ubiegłego roku zapowiadał: – Jak najszybciej zabierzemy się do projektowania trasy tramwajowej na Jagodno. Koncepcja trasy jest od dawna znana, dlatego możemy przystąpić od razu do projektowania, bez konsultacji.