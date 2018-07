Do zabójstwa doszło kilka dni temu w Kamiennej Górze. Sąsiedzi wezwali policję, ponieważ słyszeli odgłosy awantury w jednym z mieszkań. Gdy funkcjonariusze przyjechali na miejsce, zobaczyli na środku pokoju kobietę leżącą w kałuży krwi. Nie dało się jej uratować.

W mieszkaniu 40-latki był także jej partner, 36-letni Marcin W. Jak wynika z ustaleń prokuratury w Kamiennej Górze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie, to on zabił kobietę w trakcie awantury. Kilkukrotnie ugodził ją nożem, co potwierdziła przeprowadzona sekcja zwłok.

Mężczyzna miał w chwili zatrzymania 1,5 promila alkoholu we krwi. Policja przeprowadziła już pierwsze czynności, m.in. przesłuchała świadków.

Na tej podstawie sąd zdecydował tymczasowo aresztować mężczyznę na 3 miesiące.

Marcin W. usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu od 8 lat więzienia do dożywocia. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.