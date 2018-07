8 ZDJĘĆ Na tej działce powstanie Centrum Południowe firmy Skanska (Fot. Maciej Lulko/projektinwestor.pl)

To będzie największy z dotychczasowych projektów, które zrealizowała we Wrocławiu firma Skanska. Na działce przy Powstańców Śląskich deweloper rozpoczął budowę pięciu biurowców. Nie będą to wprawdzie drapacze chmur, ale samotny dotychczas Sky Tower nie będzie już tak przytłaczać.