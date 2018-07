17 lipca w Głuszycy prowadzone były prace wodociągowe. Około godz. 20 niespodziewanie robotnicy odkryli spory tunel. Od wczoraj wzbudza on sporo emocji u mieszkańców. Zwłaszcza, że przez odkrycie pozbawieni zostali wody.

Tunel jest szeroki i wymurowany. Swobodnie zmieści się w nim dorosły człowiek. Biegnie pod drogą, ale w tę stronę jest zakopany. Z drugiej strony prowadzi do rzeki Bystrzycy.

Grzegorz Borensztajn, mieszkaniec Głuszycy i odkrywca jej tajemnic: – Tunel pokazał mi dziadek. Odkrycie go wzbudziło spore emocje, bo nie oznaczono go na dostępnych mapach. Ale tak naprawdę w tej chwili nikt nie wie, do czego służył, co w nim jest i gdzie prowadzi.

Lokalne władze sprawdziły najpierw bezpieczeństwo obiektu. Weszli tam strażacy i zbadali stan powietrza. Gdy okazało się, że nie ma zagrożenia, wprowadzono do środka kamerę termowizyjną.

Odkrycie budowli podziemnych w Głuszycy i okolicach zawsze wzbudza emocje. To tereny, gdzie Niemcy podczas wojny budowali podziemny kompleks wojenny Riese. Dlatego każdy odnaleziony tunel może mieć strategiczne znaczenie. – Tunel ma 2 metry na 2, jest obłożony cegłą klinkierową – mówi burmistrz Głuszycy Roman Głód. – Nie wiadomo, kiedy ta część pod drogą została zasypana i dlaczego.